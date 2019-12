Streiks in Frankreich

Die anhaltenden Streiks in Frankreich haben im Pariser Großraum Staus mit einer Gesamtlänge von 600 Kilometern verursacht.

Nach Angaben des Verkehrsdienstes Sytadin ist dies doppelt so viel wie üblich. Bestreikt werden neben der Metro auch Vorstadtzüge. Von dem Ausstand ist auch die Staatsbahn SNCF betroffen. Es wird erwartet, dass 80 Prozent der Hochgeschwindigkeitszüge TGV nicht verkehren werden.



Der seit mehreren Tagen dauernde Streik richtet sich gegen die geplante Rentenreform der Regierung. Für morgen haben die Gewerkschaften zu einer Großkundgebung aufgerufen. Am Mittwoch will Premierminister Philippe die Rentenpläne im Detail vorstellen.