Bei der irischen Fluggesellschaft Ryanair werden aufgrund eines Streiks des Kabinenpersonals heute und morgen europaweit etwa 600 Verbindungen gestrichen.

Betroffen sind rund 100.000 Passagiere. Die Arbeitsniederlegungen an den Ryanair-Basen in Spanien, Portugal und Belgien sowie in Italien führen auch zu Auswirkungen in Deutschland. An etlichen Flughäfen wurden Verbindungen gestrichen. Nach Angaben von Ryanair wurden 90 Prozent der Passagiere auf einen anderen Flug umgebucht.



Die Gewerkschaften wollen durchsetzen, dass das Kabinenpersonal in Spanien, Portugal und Belgien nach dem dort geltenden Arbeitsrecht angestellt wird, und nicht nach irischem Recht. Zudem sollen fest angestellte Mitarbeiter und Leiharbeiter gleich entlohnt werden. Ryanair sieht sich seit längerem dem Vorwurf ausgesetzt, Mitarbeiter schlechter zu bezahlen als vergleichbare Anbieter. Das Unternehmen bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.