Die Streiks bei Raffinerien in Frankreich führen zu Schlangen an Tankstellen. (AFP / NICOLAS TUCAT)

Neben Beschäftigten von Raffinerien haben Gewerkschaften nun auch ihre Mitglieder im Transportwesen, im öffentlichen Nahverkehr sowie in Schulen und Kindertagesstätten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Streikenden fordern unter anderem höhere Gehälter angesichts der Inflation. Laut Innenministerium beteiligten sich landesweit rund 107.000 Personen an den Streiks, die Gewerkschaften sprachen von bis zu 300.000 Menschen. In Paris kam es am Rande einer Kundgebung zu Ausschreitungen. Randalierer schlugen Schaufenster ein und zielten mit Wurfgeschossen auf die Sicherheitskräfte.

Weil der Streik an vier Raffinerien von Total Energies und mehreren Treibstofflagern andauert, kündigte ein Regierungssprecher an, dass weiterhin Personal zum Dienst verpflichtet werde.

