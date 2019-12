In Frankreich müssen sich die Menschen wegen der Proteste gegen die Rentenreform weiterhin auf erhebliche Störungen im Zugverkehr einstellen.

So fährt etwa bei den Hochgeschwindigkeitszügen nur jeder zweite TGV. Betroffen sind auch die Verbindungen ins Ausland. Die Deutsche Bahn rechnet bis zum 5. Januar mit einer "sehr begrenzten" Anzahl von Fahrten zwischen Frankreich und Deutschland und rät dazu, Reisen zu verschieben oder andere Verkehrsmittel zu nutzen.



Die Streiks in Frankreich haben Anfang Dezember begonnen. Die Regierung will das Rentensystem mit 42 verschiedenen Regelungen vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen.