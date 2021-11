In der Uni-Klinik in Essen müssen wegen Streiks auch OP's ausfallen. (dpa/ Rupert Oberhäuser)

Nach Angaben der Klinikleitung wurde die Zahl der für heute geplanten Operationen deswegen reduziert. Am Donnerstag sollen in Nordrhein-Westfalen dann auch die Beschäftigten der anderen großen Unikliniken sowie der Hochschulen, der Justiz und Teilen der Landesverwaltung in den Ausstand treten. Mit dem Arbeitskampf erhöhen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber vor der möglicherweise entscheidenden dritte Verhandlungsrunde am Wochenende im Potsdam.

Verdi fordert für die Beschäftigten eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Löhne und Gehälter im Gesundheitswesen sollen um 300 Euro pro Monat steigen, die Ausbildungsvergütungen um 100 Euro. Von den Arbeitgebern gibt es noch kein Angebot.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.