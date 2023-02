Flüchtlingspolitik

Nicht jeder der in die EU will, darf auch bleiben. Eine klare Migrationspolitik fehlt in Europa. (picture alliance / NurPhoto - Nicolas Economou)

Man müsse in der ganzen Europäischen Union die Asylbremse anziehen, forderte der österreichische Bundeskanzler Nehammer unter Verweis auf fast eine Million Asylanträge in der EU im vergangenen Jahr. Er forderte erneut von der EU finanzierte Zäune an den Außengrenzen. Allein die Kosten der Grenzbefestigung zwischen Bulgarien und der Türkei bezifferte er mit zwei Milliarden Euro. Österreich blockiert wegen der gestiegenen Zahl irregulärer Grenzübertritte den Schengen-Beitritt Bulgariens und wird dabei von den Niederlanden unterstützt. Der luxemburgische Regierungschef Bettel warnte dagegen, neue Mauern würden Europa zu einer Festung machen. Bundeskanzler Scholz warb in Brüssel für legale Wege zur "Erwerbsmigration". Europa müsse ein gemeinsames Interesse daran haben, dass diejenigen, die für die Arbeitsmärkte gebraucht würden, auch kommen, betonte er. - Der Gipfel wird heute fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.