Die ungarische Regierungspartei Fidesz des Ministerpräsidenten Orban zeigt sich im Streit um ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei unnachgiebig.

Ein Sprecher erklärte in Budapest, in der Migrationsfrage mache man keine Konzessionen. Für Fidesz sei der Schutz der europäischen christlichen Werte und ein Stopp der Zuwanderung wichtiger als die Parteidisziplin innerhalb der EVP.



Die Europäische Volkspartei hatte Fidesz gestern ein Ultimatum für den Verbleib in dem konservativen Parteienverbund gestellt. Sie forderte Orban unter anderem auf, seine EU-feindliche Wahlkampagne zu beenden und sich bei den anderen Mitgliedsparteien zu entschuldigen. Die EVP will am 20. März über einen Ausschluss von Fidesz entscheiden.