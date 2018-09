Es tut keinem Gremium gut, wenn vorab über Ergebnisse in der Öffentlichkeit spekuliert wird. Da bildet die Kommission "Wachstum, Strukturwandel, und Beschäftigung" - die meist auf den Rufnamen "Kohle-Kommission" hört - keine Ausnahme.

Denn Kompromissfindung ist ein heikles politisches Handwerk. Niemand will sich vorab in die Karten schauen lassen, niemand will zugeben, zu früh von den eigenen Positionen abgerückt zu sein. Die Glaubwürdigkeit jedes Einzelnen steht auf dem Spiel, Vertraulichkeit bildet also die Arbeitsgrundlage. Deshalb ist es umso unverständlicher, warum nun öffentlich nach einem Spiegel-Artikel über Ausstiegsdaten aus der Braunkohle spekuliert wird.

Umdenken mit neuen Jobs fördern

Zwischen den Jahren 2035 und 2038 könne das Aus für die Braunkohle eingeläutet werden, schreibt der Spiegel. Nun gibt es zwei Perspektiven, die es zu betrachten lohnt. Erstens: Aus der Sicht der Braunkohlereviere, vor allem der Lausitz, nach dem Rheinischen, das zweitgrößte deutsche Revier, sind das mit Angst besetzte Daten. Denn die Furcht geht um, dass dann in der Region rund um Berlin, Cottbus und Dresden endgültig die Lichter ausgehen. Knapp 9.000 gut bezahlte Arbeitsplätze hängen an der Kohle, hinzu kommen Jobs bei Zulieferern und Dienstleistern.

Neue Perspektiven soll es für die Lausitz als Industriestandort für Gaserzeugung oder Medizintechnik geben, oder als Produktionsstätte für erneuerbare Energien. Forschung und der Tourismus sollen gefördert werden. Doch vielen vor Ort fehlt das Vertrauen in diese neuen Konzepte. Der Strukturbruch nach der deutschen Wiedervereinigung steckt den Meisten noch in den Knochen. Außerdem speist sich viel der regionalen Identität in der Lausitz aus dem Stolz auf den Tagebau.

Vertrauensverlust in Kommission ist groß

Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl die sächsische als auch die brandenburgische Landesregierung lange Zeit die Illusion genährt haben, es könne einfach munter so weitergehen mit der Braunkohle und den gut bezahlten Industrie-Jobs. Es braucht also viel Überzeugungsarbeit vor Ort – das Gegenteil von Spekulationen.

Und zweitens: Die Perspektive der Kommission muss eine andere sein: Mit den Spekulationen über ein Ausstiegsdatum gerät der fein orchestrierte Arbeits-Plan ins Wanken. Der sagte: Erst reden wir über neuen Jobs, dann reden wir über den Kohleausstieg. Jetzt wird – über die Medien – der zweite Schritt vor dem ersten getan.

Die Stimmung bei den 28 Kommissionsmitgliedern war wegen der Räumung und geplanten Rodung des Hambacher Forstes für die Braunkohlegewinnung auch vorher schon nicht gut und hat sich seit der Veröffentlichung sicherlich nicht aufgehellt. An diesem Dienstag kommen die Kommissionsmitglieder zu einem nächsten Treffen zusammen. Dann muss es erst mal um Vertrauensbildung gehen. Die ist jetzt dringend notwendig.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.