Oskar Lafontaine, saarländischer Fraktionsvorsitzender der Linken. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Martin Schutt)

Ihr Fraktionschef Lafontaine erklärte, die Kandidatenliste der Linken bei der Landtagswahl am 27. März nicht zu unterstützen. Die Liste sei nicht regulär zustande gekommen, sagte Lafontaine der Deutschen Presse-Agentur. Er wirft der Parteiführung um den Landesvorsitzenden Lutze seit Jahren betrügerische Machenschaften bei der Akquise von Mitgliedern vor. Lafontaine ist Mitgründer und ehemaliger Bundesvorsitzender der Partei.

Laut Umfragen muss die Linke derzeit um den Wiedereinzug in den saarländischen Landtag bangen. Lafontaine tritt nicht mehr an und will seine politische Laufbahn beenden. Wegen seiner Kritik an der Landes-Partei läuft gegen ihn vor der Bundesschiedskommission ein Parteiausschlussverfahren.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.