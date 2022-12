Medienberichte

SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Ausarbeitung einer "Nationalen Sicherheitsstrategie" verständigt. (dpa-Zentralbild/Sascha Steinach)

Das Konzept werde möglicherweise nicht wie geplant bis zur Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar fertig, berichtet das Magazin "Der Spiegel". Auch die Zeitung "Die Welt" schreibt, dass der Zeitplan kaum noch zu halten sei. Demnach lehnen das Bundeskanzleramt und das FDP-geführte Finanzministerium einen Entwurf des Auswärtigen Amts für die Strategie ab. Es gebe in einigen zentralen Punkten wie die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates erhebliche Differenzen zwischen den Ministerien. Kritik am Verfahren sei auch aus den Bundesländern laut geworden, die an der Ausarbeitung der Strategie beteiligt werden wollten, hieß es weiter.

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie auszuarbeiten. Sie soll ressortübergreifend Vorgaben für alle sicherheitspolitischen Herausforderungen geben.

