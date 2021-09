Zwischen Frankreich, den USA und Australien gibt es Streit. Es geht um zwölf konventionelle U-Boote, die Australien fest in Frankreich bestellt hatte und die das Land nun nicht mehr haben will. Stattdessen soll Australien über die USA Zugang zu modernen Atom-U-Booten erhalten. Für die Leiterin eines europäischen Think Tanks, Puglierin, ist das "ein unglücklicher Schritt".

Man stoße mit der Aufkündigung des Vertrags den Europäern quasi vor den Kopf, sagte Puglierin im Deutschlandfunk. Denn eigentlich sollte es mit den USA und Australien eine gemeinsame Strategie gegenüber China geben. Es gehe hier nicht nur um U-Boote, sondern um strategische Partnerschaften. Puglierin leitet den European Council on Foreign Relations, der nach Eigendarstellung Perspektiven für eine gemeinsame europäische Außenpolitik aufzeigen will.

Diplomatische Verstimmung

Frankreich hatte gestern Abend wegen des Konflikts seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurückgerufen. Außenminister Le Drian sagte, die Entscheidung stelle ein inakzeptables Verhalten zwischen Verbündeten und Partnern dar. Die Konsequenzen berührten den Kern der Allianzen und Partnerschaften Frankreichs sowie die Bedeutung des Indopazifiks für Europa.



Die Regierungen in Washington und Canberra bedauerten den Rückruf. Das US-Außenministerium teilte mit, Paris sei wichtiger Partner und ältester Verbündeter der Vereinigten Staaten. Man lege größten Wert auf die beiderseitigen Beziehungen. Das australische Außenministerium äußerte sich ähnlich.

Neuer Sicherheitspakt

Hintergrund des Rückzugs Australiens ist ein neuer "indopazifischer Sicherheitspakt, den die Regierung in Canberra mit den USA und Großbritannien am Mittwoch bekannt gegeben hatte. Er sieht unter anderem vor, dass Australien mit Technologie der beiden Partner nuklear betriebene U-Boote baut. Wenig später kündigte die australische Regierung die Bestellung französischer Modelle im Volumen von 40 Milliarden Dollar auf.



Das Sicherheitsbündnis wird vor allem als Reaktion auf Bestrebungen Chinas gewertet, seinen Einfluss in der indopazifischen Region auszubauen.

