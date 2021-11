Im Flüchtlingsstreit mit Belarus verschärft die Europäische Union die Sanktionen.

Die Mitgliedstaaten beschlossen, die Visa-Vergabe an Verantwortliche deutlich zu erschweren, wie die slowenische Ratspräsidentschaft mitteilte. Dies betreffe Regierungsmitarbeiter und Inhaber diplomatischer Pässe, nicht aber die breite belarussische Bevölkerung.



Die EU wirft Machthaber Lukaschenko vor, gezielt tausende Migranten aus dem Nahen Osten an die Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu schleusen, um Vergeltung für bisherige Sanktionen zu üben. Polens Regierungschef Morawiecki warnte auf Twitter, die Stabilität und Sicherheit der gesamten Europäischen Union stünden auf dem Spiel. Er sprach von einem hybriden Angriff des Regimes von Machthaber Lukaschenko in Belarus. Der Europa-Abgeordnete Gahler (CDU) sagte im Deutschlandfunk (Audio), die Lage sei problematisch. Polen, Litauen und Lettland hätten das Recht, ihre Außengrenzen zu schützen. Er würde sich jedoch wünschen, dass auch Polen dabei mit Frontex kooperieren würde, um so für mehr Transparenz zu sorgen. Momentan habe man mit dem Grenzschutz noch die Möglichkeit, die Lage zu stabilisieren, erklärte Gahler. Er halte es daher nicht für sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt die Nato mit einzubeziehen, wie es der polnische Oppositionsführer Tusk kürzlich gefordert hatte.

Seehofer ruft zur Unterstützung auf

Bundesinnenminister Seehofer rief zur Unterstützung Polens auf. Lukaschenko versuche, die Schicksale der Flüchtlinge zu benutzen, um den Westen zu destabilisieren, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Die Regierung Lukaschenko wies die Anschuldigungen der EU-Staaten erneut zurück.



Heute früh hatte Polen den Grenzübergang Kuznica geschlossen. Dort war es gestern zu Tumulten gekommen. Größere Gruppen von Migranten hatten versucht, von Belarus aus die EU-Außengrenze zu durchbrechen. Nach Angaben polnischer Behörden verbrachten tausende Flüchtlinge die Nacht in Zelten. Staatsmedien in Minsk veröffentlichten Fotos von Menschen, die sich bei Minusgraden um Lagerfeuer versammelten und Kindern, die in Schlafsäcken im Wald schliefen. Die belarusische Regierung wies zugleich Anschuldigungen zurück, den Andrang von Migranten an der Grenze gezielt herbeizuführen. Auch Lettland und Litauen sind betroffen. Die Regierung in Vilnius will für einen Monat den Ausnahmezustand in der Grenzregion verhängen.

