Von heute an ist es für viele Menschen in Hongkong einfacher, langfristige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen für Großbritannien zu erhalten.

Die Visumserleichterungen sind die Antwort der britischen Regierung auf das so genannte Nationale Sicherheitsgesetz in ihrer früheren Kolonie, das die Meinungsfreiheit massiv einschränkt. Bürgerinnen und Bürger Hongkongs, die vor 1997 geboren wurden, können die sogenannten BNO-Pässe beantragen und damit künftig fünf Jahre im Vereinigten Königreich leben und arbeiten. Anschließend könnten sie die britische Staatsbürgerschaft erhalten. Für Antragsteller soll eine Handy-App freigeschaltet werden, mit der sie ihre biometrischen Daten angeben können, ohne ein britisches Visa-Büro aufsuchen zu müssen. China hat damit kaum noch Möglichkeiten, Hongkonger von der Einreise nach Großbritannien abzuhalten.



Bisher galten die Überseepässe nur für maximal sechs Monate. Antragsberechtigt sind etwa 5,4 Millionen Hongkonger. Die chinesische Regierung hat die neuen Regelungen scharf kritisiert und will die BNO-Pässe in Zukunft nicht mehr anerkennen. Dies ist allerdings ein eher symbolischer Schritt, da sie für eine Einreise nach China nicht notwendig sind.

