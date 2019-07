Der wirtschaftliche Streit zwischen Peking und Washington wirkt sich zunehmend negativ auf den chinesischen Außenhandel aus.

Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, gingen Chinas Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent zurück, die Importe um 7,3 Prozent. Noch stärker waren die Auswirkungen bei den Ein- und Ausfuhren in die USA: Dort betrug der Rückgang der Importe 7,8 Prozent, und bei den Importen waren es sogar 31,4 Prozent. Der Juli war der erste Monat, in dem sich die Last der von beiden Staaten gegenseitig verhängten Sonderzölle voll auswirkte.