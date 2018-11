Die italienische Regierung hält trotz des Streits mit der EU an ihrem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr fest.

Der vorgelegte Etat sei "sehr maßvoll", sagte Wirtschaftsminister Tria in Brüssel. Frankreich sei in den vergangenen Jahren viel mehr Spielraum eingeräumt worden als nun Italien. Das müsse berücksichtigt werden. Die Regierung in Rom hatte der EU zwar wie gefordert einen überarbeiten Entwurf vorgelegt, darin aber an den geplanten höheren Ausgaben festgehalten. Die EU-Kommission will am Mittwoch erste Schritte für ein Defizitverfahren auf den Weg bringen.