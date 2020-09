Griechenland hat neue Rüstungsprogramme angekündigt.

Im Streit über im östlichen Mittelmeer vermutete Bodenschätze

ergehe sich die Türkei beinahe täglich in Kriegsdrohungen und Provokationen, sagte Regierungssprecher Petsas in Athen. Griechenland werde mit politischer, diplomatischer und operativer Bereitschaft reagieren. Das Land sei entschlossen, alles Notwendige zu tun, um seine souveränen Rechte zu schützen. Weiter hieß es, Einzelheiten werde Ministerpräsident Mitsotakis in einigen Tagen bekannt geben.



Griechenland wirft der Türkei vor, in seinen Gewässern illegal nach Gasvorkommen zu suchen.