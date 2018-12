Itailen hat im Streit mit der EU um den geplanten Haushalt für das kommende Jahr einen Kompromissvorschlag angekündigt.

Ministerpräsident Conte sagte der Zeitung "Avvenire", man werde bereits in den kommenden Stunden einen neuen Haushaltsplan präsentieren. Ziel sei es, ein Defizitverfahren gegen Italien zu verhindern. Der neue Vorschlag werde dazu führen, dass die EU-Kommission ein solches Verfahren "nicht in Betracht ziehen" müsse.



Die Kommission hatte am Ende November gegen Italien ein Defizitverfahren vorbereitet und dies mit der steigenden geplanten Verschuldung begründet. Das Verfahren könnte zu milliardenschweren Geldbußen für Rom oder zur Streichung von EU-Hilfen führen.



Nach den bisherigen Plänen der Regierung in Rom soll das Haushaltsdefizit 2,4 Prozent betragen. Das ist drei Mal so viel wie von der Vorgängerregierung zugesagt. Die EU-Kommission hat deshalb den Weg für ein Defizitverfahren gegen das hoch verschuldete Land geebnet.