Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán (picture alliance / NurPhoto / Maciej Luczniewski)

Die Regierung habe die verschiedenen Wünsche der EU-Kommission entweder akzeptiert oder Kompromisse geschlossen, die beide Seiten zufriedenstellten, sagte der Stabschef von Ministerpräsident Orban, Gulyas. Die Regierung habe die Einigung gebilligt, nun sollten die entsprechenden Gesetze vom Parlament im Eilverfahren beschlossen werden.

Die EU-Kommission hatte Ungarn eine unzureichende Bekämpfung von Korruption vorgeworfen und deswegen rund sechs Milliarden Euro an Corona-Hilfen blockiert. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörde der EU war im Zeitraum 2015 bis 2019 der Anteil an Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von EU-Mitteln in keinem anderen Mitgliedsland so hoch wie in Ungarn.

