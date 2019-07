Im Konflikt zwischen dem Iran und Großbritannien hat der iranische Präsident Ruhani angeregt, die festgesetzten Öl-Tanker beider Länder auszutauschen.

Er sagte in einer Kabinettssitzung in Teheran, sein Land sei nicht stur und wolle keinen Konflikt mit den Briten und Europäern am Persischen Golf. Anfang des Monats war ein iranischer Tanker vor Gibraltar festgesetzt worden. Die britischen Behörden vermuten, dass er Öl nach Syrien bringen sollte, was ein Verstoß gegen EU-Sanktionen wäre. Zwei Wochen später beschlagnahmten die iranischen Revolutionsgarden einen unter britischer Flagge fahrenden Tanker. Die Begründung dafür lautete, das Schiff habe internationale Regeln der Seefahrt nicht eingehalten.