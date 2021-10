Im Streit zwischen der EU und Polen fordert die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Brantner, eine harte Haltung gegenüber Warschau. Es brauche ein klares Zeichen, dass die Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit in Europa nicht verhandelbar seien, sagte sie im Deutschlandfunk. Wenn die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr garantiert sei - so wie derzeit in Polen - könne auch ein Wiederaufbaufonds nicht in dieses Land fließen.

Die EU sei kein Bankomat, sondern eine Wertegemeinschaft, betonte Brantner. Auch der niederländische Regierungschef Rutte forderte gestern - am ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel - gegenüber Warschau hart zu bleiben. Sein belgischer Kollege De Croo warf Polen vor, eine rote Linie überschritten zu haben. Österreichs neuer Bundeskanzler Schallenberg verwies auf die "finanzielle Drohkulisse" der EU-Kommission, die Warschau sehr ernst nehmen müsse.

Merkel für Dialog

Bundeskanzlerin Merkel hingegen rief zu einer einvernehmlichen Lösung auf. Eine Kaskade von Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof sei keine Lösung. Sowohl Merkel als auch der französische Präsident Macron trafen sich bilateral mit Polens Ministerpräsident Morawiecki, um ihn zu einer Einigung mit von der Leyen zu drängen.



Der polnische Regierungschef ließ aber kein Entgegenkommen erkennen und bekräftigte, sein Land lasse sich nicht erpressen. Rückendeckung erhielt er von Ungarns Regierungschef Orban, der von einer "Hexenjagd" gegen Polen sprach.

Weiteres Ringen erwartet

Brüssel hält derzeit Gelder aus dem Corona-Hilfsfonds in Höhe von 36 Milliarden Euro zurück. Hintergrund ist das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, wonach nationales Recht über europäischem stehe. Die EU-Kommission sieht dadurch die Grundlage der Staatengemeinschaft in Frage gestellt.



Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.