Bundesaußenminister Maas hat sich im Streit um Gasvorkommen im Mittelmeer hinter Griechenland gestellt.

Bei einem Besuch in Athen sagte er die Solidarität und volle Unterstützung der gesamten EU zu. Sein griechischer Kollege Dendias erwartet nun europäische Sanktionen gegen die Türkei. Maas rief er bei seinem Besuch in Athen sowohl die griechische als auch die türkische Regierung auf, die gegenseitigen Provokationen einzustellen. Der Konflikt zwischen zwei Nato-Partnern sei sehr gefährlich und ein Spiel mit dem Feuer.



Dendias verlangte von der Europäischen Union einen Katalog mit Strafmaßnahmen gegen die Türkei: "Sanktionen, die klarstellen, dass das andauernde türkische illegale Verhalten Folgen haben wird", so Dendias. Dies sei notwendig, weil die Türkei eine "neo-osmanische Ideologie" vertrete und "grenzenlosen Expansionismus" im östlichen Mittelmeer betreibe.



Griechenland werde seine Souveränitätsrechte und seine Grenzen schützen, die auch Grenzen der EU seien, betonte Dendias. Athen sei zwar zu einem Dialog mit Ankara bereit. Dies könne aber nur unter der Bedingung stattfinden, dass man nicht von der Türkei bedroht werde.



Der Streit zwischen Athen und Ankara hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet und ist in den vergangenen Wochen immer weiter eskaliert. Das türkische Forschungsschiff "Oruc Reis" sucht derzeit begleitet von Kriegsschiffen nach möglichen Gas-Vorkommen südlich der türkischen Küste. Ankara argumentiert, dass das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei gehöre. Der Türkei sind aber die griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo vorgelagert, weshalb Griechenland das Seegebiet für sich beansprucht. Einen ähnlichen Konflikt gibt es um die Insel Zypern, vor deren Küste schon reiche Erdgasvorkommen entdeckt wurden.