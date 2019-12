Der Streit zwischen China und den USA um die Arbeitsbedingungen von Diplomaten dauert an.

Die Regierung in Peking verfügte laut Medienberichten, dass US-Diplomaten Besuche bei staatlichen chinesischen Einrichtungen künftig fünf Werktage vorher beim Außenministerium anmelden müssen. China reagierte damit auf einen ähnlichen Schritt Washingtons vom Oktober. Die USA kritisieren, dass ihren Diplomaten in China die Erlaubnis für Besuche von Behörden und Bildungs- oder Forschungseinrichtungen häufig verweigert wird.



Im Handelsstreit mit den USA ging China heute einen Schritt auf die USA zu. Einige Importzölle auf amerikanische Produkte wurden aufgehoben. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, handelt es sich um Soja- und Schweinefleisch-Einfuhren. Beide Staaten verhandeln derzeit über eine Entspannung in dem Streit.