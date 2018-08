Die Türkei hebt die Zölle auf US-Importe an.

Vize-Präsident Oktay sagte, damit reagiere man auf die - so wörtlich - "gezielten Angriffe" auf die türkische Wirtschaft durch die US-Regierung. Laut dem Amtsblatt steigen die Zölle auf Autos um 120 Prozent, auf Alkohol um 140 Prozent und auf Tabak um 60 Prozent. Auch andere Produkte wie Reis oder Kohle würden mit höheren Abgaben belegt.



Die USA hatten ihrerseits im Streit über einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor die Zölle auf Stahl- und Aluminium aus der Türkei deutlich angehoben. Dadurch hatte die ohnehin angeschlagene türkische Lira weiter an Wert verloren.