Der neugewählte iranische Präsident Raisi lehnt ein Treffen mit US-Präsident Biden ab.

Das erklärte er bei einer Pressekonferenz in Teheran. Die Vereinigten Staaten seien es gewesen, die das gemeinsame Atomabkommen erheblich verletzt hätten, führte Raisi aus. Die Regierung in Washington solle unverzüglich zu der Vereinbarung aus dem Jahr 2015 zurückkehren und sofort alle gegen den Iran verhängten Sanktionen aufheben. Zudem betonte Raisi, das ballistische Raketenprogramm des Irans sei nicht verhandelbar.



Der Wunschkandidat des Obersten geistlichen Führers Ali Chamenei äußerte sich auch zu seiner Rolle bei den Massenhinrichtungen politischer Gefangener am Ende des iranisch-irakischen Krieges 1988. Er hatte damals die Urteile der sogenannten Todesausschüsse gegen 5.000 Menschen mitgetragen. Raisi sagte, er habe dies als ein - Zitat - "Verteidiger der Menschenrechte" getan. Der erzkonservative Politiker hatte bei der Präsidentenwahl am Wochenende knapp 62 Prozent der Stimmen erhalten. Nach zwei Amtszeiten hatte sein als moderat bezeichneter Vorgänger Ruhani nicht mehr kandidieren dürfen.

