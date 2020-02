Der EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs zum umstrittenenen EU-Haushalt geht am Vormittag ohne einen Kompromissvorschlag in die nächste Runde.

Ratspräsident Michel unterbrach die Einzelgespräche mit den Gipfelteilnehmern am frühen Morgen für eine kurze Verhandlungspause. Der Sondergipfel tagt seit gestern. Die 27 EU-Staaten können sich bisher nicht auf einen Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 einigen. Dieser sieht für die sieben Haushaltsjahre einen Etat von gut einer Billion Euro vor.



Die Mitgliedstaaten streiten vor allem über die Verteilung des Geldes, in nahezu allen zentralen Fragen: Wieviel Geld überhaupt auf europäischer Ebene ausgegeben werden soll und wofür, wer wieviel einzahlt - und ob die EU sich neue Einnahmequellen erschließen soll. Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU fehlen die Beiträge der Briten in der Haushaltskasse, deshalb gilt eine Lösung als besonders schwierig. Von EU-Zahlungen profitieren europaweit Millionen Landwirte, Kommunen, Unternehmen und Bürger.