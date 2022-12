Flugverkehr

Bei der Lufthansa sollen die Vorstände Bonuszahlungen bekommen - obwohl der Konzern während der Corona-Krise Staatshilfen in Anspruch genommen hat (picture alliance/dpa)

Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll das Topmanagement Boni für die Jahre 2021 und 2022 bekommen, obwohl der Konzern in der Corona-Krise Staatshilfen über neun Milliarden Euro genutzt hatte, um eine Insolvenz zu verhindern. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Einige Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten allerdings gegen das Vergütungssystem gestimmt, schreibt das Blatt. Sie hielten die Zahlung für einen Verstoß gegen das Verbot von Bonuszahlungen während der staatlichen Rettung. Ein Sprecher des Konzerns erklärte, bei den Zahlungen handele es sich nicht um einen rückwirkenden, sondern um einen Langfristbonus. Dieser werde erst ab 2025 ausbezahlt, wenn bis dahin alles gut laufe. Zudem habe der Vorstand in den Jahren 2020 und 2021 so stark auf Gehalt verzichtet wie keine andere Berufsgruppe.

