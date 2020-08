Inmitten einer Kontroverse über die Rolle der chinesischen Videoplattform TikTok ist Firmenchef Kevin Mayer zurückgetreten.

Die jüngste Entwicklung habe dazu geführt, dass der Chefposten eine andere Bedeutung haben werde als ursprünglich geplant, teilte das Unternehmen mit. US-Präsident Trump hatte amerikanischen Firmen und Bürgern ab September Geschäfte mit Tiktok untersagt. Er bezeichnete die Plattform als Sicherheitsrisiko, weil über die App chinesische Behörden Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Tiktok wies den Vorwurf zurück und will juristisch dagegen vorgehen. Derzeit verhandelt der Software-Riese Microsoft über einen Kauf des Geschäfts von Tiktok in den USA und mehreren anderen Ländern.



Tiktok ist die erste global erfolgreiche Online-Plattform eines chinesischen Konzerns, die eine ähnliche Popularität wie zum Beispiel Facebook genießt. Nach jüngsten Angaben hat Tiktok weltweit knapp 690 Millionen mindestens einmal im Monat aktive Nutzer. In den USA seien es rund 100 Millionen - von denen rund 50 Millionen täglich auf Tiktok zugriffen.