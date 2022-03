Bundeskanzler Olaf Scholz in Brüssel (picture alliance/dpa/BELGA/Pool Benoit Doppagne)

Am späten Nachmittag seien neue Entwürfe einer Gipfelerklärung an die Delegationen verteilt worden, meldet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf EU-Kreise. In einem vor dem Gipfel ausgearbeiteten Entwurf hieß es, die EU-Kommission solle konkrete Maßnahmen gegen die hohen Strompreise vorlegen, ohne den Binnenmarkt oder die Energiewende zu gefährden.

Unter anderem Spanien plädiert dafür, den Strom- vom Gaspreis zu lösen. Beide sind in der EU durch einen Mechanismus aneinander gekoppelt. Auch über einen Preisdeckel wird debattiert, was neben Spanien auch Griechenland, Italien und Portugal befürworten. Länder wie Deutschland und die Niederlande lehnen einen solchen Markteingriff ab. Sie befürchten, dass Lieferanten Strom anderswo verkaufen könnten, wenn die gesetzten Preise zu niedrig sind.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.