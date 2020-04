Im Nordwesten Afghanistans sind nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Überfall der Taliban mindestens 13 regierungstreue Kämpfer getötet worden.

Die Opfer seien Mitglieder einer örtlichen Miliz gewesen, die vom Geheimdienst unterstützt wird, hieß es. Mindestens sieben weitere Männer seien bei dem Überfall in der Provinz Badghis verschleppt worden. Vergangene Woche waren bei gewaltsamen Angriffen auf Regierungstruppen in Afghanistan mehr als 100 Soldaten getötet worden.



Die Taliban wiesen unterdessen das Angebot von Präsident Ghani für eine Waffenruhe zum Ramadan zurück und forderten die Freilassung weiterer Gefangener. Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrats kamen in den vergangenen Wochen insgesamt 550 Aufständische auf freien Fuß. Ein Gefangenenaustausch war einer der Schlüsselpunkte des Abkommens, das die Taliban im Februar mit der US-Regierung geschlossen haben.