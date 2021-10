Im Streit zwischen der Europäischen Union und Polen über die Justizreform des Landes hält der EVP-Vorsitzende Weber den Stopp weiterer Geldflüsse für denkbar. Man brauche von Polen konkrete Zusagen, damit auch künftig EU-Fonds in umfangreicher Form in das Land fließen könnten, sagte Weber im ZDF.

Polen könne nicht auf der einen Seite Gelder annehmen, aber gleichzeitig die Hausordnung im Hause Europas nicht mehr respektieren. Den Stopp von europäischen Corona-Aufbaugeldern nach Polen bezeichnete Weber als ein erstes wichtiges Signal. Weitere Schritte müssten jedoch folgen, betonte der CSU-Politiker.



Das Europäische Parlament debattiert zur Stunde über Polens umstrittene Justizreform. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, sie sei zutiefst besorgt. Das Urteil des polnischen Verfassungsgericht stelle die Grundlage der EU infrage. Zugleich kündigte von der Leyen an, dass die EU-Kommission jetzt handeln werden. Vor den Abgeordneten will auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki Stellung beziehen. Er hatte sich gestern in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gewandt und die EU darin - so wörtlich - vor einem Wandel zu einem zentral gesteuerten Organismus ohne demokratische Kontrolle gewarnt. Vergangene Woche hatte das polnische Verfassungsgericht den Vorrang von EU-Recht vor nationalem Recht infrage gestellt.

