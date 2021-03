In der Auseinandersetzung über Menschenrechtsverletzungen in China hat die Führung in Peking Sanktionen gegen Politiker aus den USA und Kanada verhängt.

Das chinesische Außenministerium teilte mit, die Vorsitzende der US-Kommission zu Internationaler Religiöser Freiheit, Manchin, dürfe nicht mehr einreisen. Gleiches gelte für ihren Stellvertreter. Ein weiteres Einreiseverbot wurde gegen den Menschenrechtsausschuss des kanadischen Parlaments ausgesprochen.



In China sind internationalen Berichten und Untersuchungen zufolge mehr als eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in Arbeitslagern eingesperrt. Die Führung in Peking dementiert das und spricht von Zentren zur beruflichen Bildung.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.