Nach der Tötung eines Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein herrscht Entsetzen über die Tat - und über eine Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft. Der Täter hatte dem Kassierer in den Kopf geschossen - offenbar als Reaktion auf dessen Aufforderung, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 20-jährige Kassierer den Mann gebeten, auf dem Tankstellengelände eine Mund-Nasen-Maske zu tragen. Der Mann ging daraufhin nach Hause, kehrte mit einem Revolver zurück und schoss dem Kassierer nach einem erneuten Wortwechsel in den Kopf.



Bundesjustizministerin Lambrecht forderte, der Radikalisierung von gewaltbereiten Corona-Leugnern müsse sich der Rechtsstaat mit allen Mitteln entgegenstellen. Die SPD-Politikerin zeigte sich zudem empört darüber, dass die Tat nun "im Netz für noch mehr Hass und noch mehr Menschenverachtung missbraucht wird."

Kanzlerkandidaten: "Dem Hass entgegenstellen"

Auf Twitter äußerten sich Politikerinnen und Politiker bestürzt und brachten die Tat in Zusammenhang mit zunehmend verbreitetem Hass in der Gesellschaft. SPD-Kanzlerkandidat Scholz forderte, sich der Entwicklung entschlossen entgegenzustellen. "Es erschüttert mich sehr, dass jemand getötet wird, weil er sich und andere schützen wollte", betonte Scholz. Der Täter müsse hart bestraft werden.



Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock schrieb, die "Radikalisierung des Querdenkermilieus" bereite ihr große Sorgen. Ihr Parteikollege, der frühere Bundesvorsitzende Özdemir, forderte "einen parteiübergreifenden Dialog aller demokratischen Kräfte darüber, wie wir den Hass in unserer Gesellschaft ganzheitlich bekämpfen". Diese Debatte müsse stattfinden - egal, wer nach der Bundestagswahl regiere.



Unions-Kanzlerkandidat Laschet sagte bei einem Wahlkampf-Auftritt in Hessen: "Dieser Hass in unserer Gesellschaft muss ein Ende haben". Auch CDU-Generalsekretär Ziemiak verurteilte die Tat in Idar-Oberstein und sprach von einem "unfassbaren Maß an Radikalisierung".

Organisationen beobachten Radikalisierung seit Monaten

Die Bildungsstätte Anne Frank twitterte, sie beobachte bereits seit einem Jahr, "wie sich die Querdenker-Szene radikalisiert". Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) verwies auf Studien. Diese zeigten, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen dem Glauben an Verschwörungsmythen und der Gewaltbereitschaft einer Person.



Der Präsident des thüringischen Verfassungsschutzes, Kramer, erklärte, für ihn sei die Tötung des Tankstellenkassierers "keine Überraschung angesichts der steten Eskalation der letzten Wochen". Kramer sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er und seine Kollegen hätten vor der Eskalation gewarnt. "Bedauerlich ist, dass es immer erst Tote geben muss, bevor die Gefahr ernst genommen wird."



Konstantin Feist, "Vice President" bei Volt Deutschland, machte die Politik der AfD für das Verbrechen vom Wochenende mitverantwortlich. Er schrieb auf Twitter: "Die geistigen Brandstifter von Idar-Oberstein sitzen im Bundestag."



Das Internationale Auschwitz-Komitee kritisierte, bisher sei im Wahlkampf die Hass- und Gewaltbereitschaft der Querdenkerszene kaum thematisiert worden, ebenso wenig ihr "immer tieferes Eindringen in rechtsextreme Verschwörungstheorien und Antisemitismus". Schon viel zu lange habe man die Gefahrenlage und den Hass, der von dieser Minderheit im Alltag und im Netz ausgeht, unterschätzt.

Verdi: "Zu viel Akzeptanz für Corona-Leugner"

Wie die Staatsanwaltschaft in Idar-Oberstein mitteilte, hat der 49-jährige mutmaßliche Täter inzwischen gestanden. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Bisher sei er der Polizei nicht aufgefallen, hieß es, auch nicht auf Demonstrationen gegen die staatliche Corona-Politik. Den Revolver und weitere Waffen, die in seiner Wohnung in Idar-Oberstein gefunden wurden, besaß er den Angaben zufolge illegal.



Ob tatsächlich ein direkter Zusammenhang zwischen dem Streit um die Maske und der Tat bestand, ist bisher unklar. Vor diesem Hintergrund mahnt die Journalistin Karolin Schwarz, die sich seit längerem mit Rechtsextremismus und Desinformation im Netz beschäftigt, im Deutschlandfunk (Audio-Link): Es sei wichtig, Parallelen zwischen dem Narrativ des mutmaßlichen Täters und dem der „Querdenker“ aufzuzeigen, ohne gleich zu suggerieren, dass es eine Verbindung gegeben habe.



Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi jedenfalls beobachtet seit Beginn der Corona-Pandemie, dass Übergriffe und Anfeindungen im öffentlichen Personenverkehr zunehmen. Gewerkschaftssekretär Nüsse sagte im Deutschlandfunk, im vergangenen Sommer sei es mit der Einführung der Maskenpflicht und einer Bußgeldregelung zu einer Häufung von Übergriffen gekommen. Nüsse betonte, dem Spektrum der Corona-Leugner werde zu viel Akzeptanz entgegengebracht.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.