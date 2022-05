EU-Gipfel in Brüssel

Europaflaggen vor dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel (picture alliance / Daniel Kalker)

Nach den Plänen der EU-Kommission und dem Willen der meisten EU-Staaten sollte dieses sechste Paket ein Öl-Embargo gegen Russland enthalten. Das Vorhaben wird jedoch bislang durch Ungarn blockiert, das stärker als andere EU-Staaten von russischem Öl abhängig ist.

Die EU-Kommission hat deshalb einen Kompromissvorschlag vor gelegt. Er sieht vor, zunächst nur auf russisches Öl zu verzichten, das per Schiff geliefert wird. Davon würde Ungarn profitieren, weil es russisches Öl dann weiterhin über die Druschba-Pipeline beziehen könnte.

An diese Leitung sind auch Raffinerien in der Slowakei und in Tschechien sowie in Polen und Ostdeutschland angeschlossen. Deutschland und Polen haben allerdings bereits klargestellt, dass sie - unabhängig von einem Embargo - bis Ende dieses Jahres kein russisches Öl mehr importieren wollen.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete den Vorschlag der EU-Kommission als "faulen Kompromiss", über den sich der russische Präsident Putin freuen und der die EU spalten würde. Röttgen sagte im Deutschlandfunk, es wäre besser, wenn Ungarn eine Sonderrolle bekäme. Dies wäre wirtschaftlich und politisch verkraftbar.

