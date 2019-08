Der polnische Botschafter in Berlin, Przyłebski, fordert eine Lösung im Streit um deutsche Reparationszahlungen.

Przyłebski sagte der Nachrichtenagentur AFP, wenn Deutschland ein moralisches Vorbild für die Aufarbeitung der eigenen Geschichte sein wolle, dann solle das Land über eine Lösung des Problems nachdenken. Er begrüßte die Initiative von mehr als 240 Bundestagsabgeordneten, ein Denkmal in Berlin für polnische Opfer der NS-Gewalt zu errichten. Przyłebski sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dies könne die polnischen Ansprüche beeinflussen.



Die Bundesregierung lehnt Reparationszahlungen an Polen kategorisch ab: Das Thema sei juristisch abgeschlossen. Am Sonntag reist Bundespräsident Steinmeier anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf Polen zu den Gedenkfeierlichkeiten nach Wielun und Warschau.