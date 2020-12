Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Kipping, fordert im Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt ein Eingreifen der Bundes-CDU.

Es gehe um die Frage, ob die CDU den Schulterschluss mit den "Faschos von der AFD" suche, sagte Kipping dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das wäre ein ungeheurer Dammbruch, bei dem die CDU im Bund nicht tatenlos zusehen könne. CDU-Generalsekretär Ziemiak dagegen warf SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt vor, beim Rundfunkbeitrag wortbrüchig werden zu wollen. Im Koalitionsvertrag hätten die Partner Beitragsstabilität vereinbart, schreibt Ziemiak in einem Gastbeitrag für die "FAZ".



Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen in Sachsen-Anhalt, Striegel, hingegen sagte im Deutschlandfunk, die Formulierung Beitragsstabilität lasse einen Inflationsausgleich zu. Striegel forderte die CDU in seinem Land auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und Sachsen-Anhalt aus der Isolation zu holen.



Der Rundfunkbeitrag soll laut Empfehlung der zuständigen Finanzkommission KEF um 86 Cent auf 18,36 Euro steigen. Grüne und SPD in Sachsen-Anhalt wollen dem zustimmen, die CDU-Fraktion lehnt die Erhöhung ab, ebenso wie die Oppositionspartei AfD. Gestern hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff Innenminister Stahlknecht entlassen, nachdem dieser in einem Interview angedeutet hatte, dass die CDU in einer Minderheitsregierung und damit wohl mit Duldung der AfD weiterregieren könnte.

