Bevor wir die momentane Situation bewerten, gibt es ein paar Voraussetzungen zu klären. Alle, die glauben, die Vorwürfe gegen Russland seien "Fake News" und die Nato Staaten werden von den Amerikanern mit falschen Beweisen über den Tisch gezogen, können an dieser Stelle schon abbiegen.

Für diese These sieht keines der anderen 28 Bündnis-Länder einen Anhaltspunkt. Auch Deutschland nicht. Die Nato ist in der Frage einig. Für mögliche Sollbruchstellen gibt es, im Moment jedenfalls, keine Anzeichen. Allen Staaten wurden die ensprechenden Analysen dazu vorgelegt – kein Widerspruch.

INF-Vertrag sinnlos geworden?

Wenn also eine Vertragspartei den INF Vertrag seit Jahren verletzt – und diese Vertragspartei Russland ist – was folgt daraus? Ein Vertrag der nur von einer Seite eingehalten wird, ist nicht tragbar, auch darin besteht in der Nato Konsens. Nicht tragbar bedeutet: er ist sinnlos geworden. Eine Partei fühlt sich an ihn gebunden, die andere nicht und rüstet potentiell weiter auf.

Sollte man die Situation dann nicht doch in Kauf nehmen, einfach um dieses historische Abkommen wenigstens auf dem Papier weiter bestehen zu lassen? Es wäre beim Thema Atomwaffen sicherlich klüger gewesen, zuerst oder parallel in neue Abrüstungsgespräche einzusteigen, neue Verträge auszuarbeiten, bevor eine Seite droht, aus dem alten auszusteigen.

Ist es am Ende nicht doch wieder ein typischer Trump, der uns das Drama eingebrockt hat? Hätten eine Präsidentin Clinton oder ein Präsident Obama in einer weiteren Amtszeit genauso gehandelt? Auch wenn die Drohung mit dem Rückzug zunächst überraschend und plötzlich kam, die Argumentation ist aus Sicht der Nato konsistent und folgerichtig.

Dynamik kann in beide Richtungen losgehen

Die bevorstehende Entscheidung der USA entfaltet jetzt jedoch eine Dynamik, die in beide Richtungen losgehen kann und die nicht ungefährlich ist. Entweder kommt Russland in den nächsten Monaten selbst zum Ergebnis, dass es auch nicht im eigenen Interesse liegt, in eine Eskalation mit den Nato Staaten hinein zu geraten. Oder es lässt es darauf ankommen.

Das bedeutet immer noch nicht die sofortige Rückkehr in die achtziger Jahre. Die Situation ist nicht vergleichbar, die Nato wird nicht sofort mit spiegelbildlichen Gegenmaßnahmen antworten, niemand will hier eine atomare Aufrüstung, das Bündnis steht nicht einem ebenso hochgerüsteten Warschauer Pakt gegenüber, sondern besteht aus inzwischen 29 Staaten, in denen sich mittlerweile fast ganz Europa wiederfindet.

Der aufgeregte Verweis auf den kalten Krieg hilft überhaupt nicht weiter und verstellt eher den Blick auf die geostrategischen Realitäten 2019 - 30 Jahre später. Auf diese Realitäten sollten wir uns konzentrieren und nicht auf die Vergangenheit. Vor allem nicht auf "Fake News".

