Der Politikwissenschaftler Funke sieht die AfD in der Coronavirus-Krise in einem anhaltenden Abwärtstrend.

Die Partei habe noch keine Antworten auf die Herausforderung der aktuellen Situation gefunden, sagte Funke im Deutschlandfunk. Zudem habe die Partei seit den rechtsextremen Anschlägen von Halle und Hanau massiv an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Vor diesem Hintergrund sei das Agieren des AfD-Vorsitzenden Meuthen in den vergangenen Tagen zu verstehen, erklärte Funke.



Meuthen hatte eine mögliche Abspaltung des rechten Parteiflügels um den Thüringer Landesvorsitzenden Höcke ins Gespräch gebracht, da die Gruppierung und deren maßgebliche Vertreter der Partei massiv Wählerstimmen im bürgerlichen Lager kosteten. Sein Vorstoß bekam innerhalb der AfD Kritik. Es sei Aufgabe des politischen Gegners, die Partei zu schwächen - nicht die eigene, hieß es.