Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Caspary, hält an dem EVP-Spitzenkandidaten Weber für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten fest.

Es sei ein Skandal, dass Sozialisten und Liberale aus machttaktischen Gründen versuchten, Weber zu demontieren, sagte Caspary im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Er warf Frankreichs Präsident Macron vor, mit dem Widerstand gegen Weber die europäische Parteienfamilie schwächen zu wollen. Diese Arroganz sei nicht akzeptabel. Sollte der Sozialdemokrat Timmermans Kommissonspräsident werden und Weber Präsident des Europa-Parlaments, werde das teuer werden. Caspary sprach von inhaltlichen Zugeständnissen.



Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen am Abend auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel ihren Streit über die künftige Kommissionsspitze beilegen. Am Vormittag gab es bereits Vorgespräche mit den Fraktionen im Europaparlament. Es geht um die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Juncker. Bei der Europa-Wahl im Mai war die EVP stärkste Kraft geworden. Daher beansprucht ihr Spitzenkandidat, der CSU-Politiker Weber, den Posten.