Berlins Innensenator Geisel will die Bedenken gegen das neue Berliner Antidiskriminierungsgesetz ausräumen.

Wenn man den Gesetzestext lese, werde deutlich, dass Beamte anderer Bundesländer keine Nachteile zu befürchten hätten, sagte Geisel bei der Innenministerkonferenz in Erfurt. Es gebe zudem keine Beweislastumkehr. Auch Schadenersatzansprüche gegen Beamte anderer Länder seien ausgeschlossen.

Ablehnung von Unionspolitikern

Das Antidiskriminierungsgesetz soll Menschen in Berlin vor Diskriminierung etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen und Klagen gegen Polizisten erleichtern. Klagen zum Beispiel gegen Polizisten werden erleichtert.



Das Gesetz steht vor allem bei den unionsgeführten Bundesländern in der Kritik. Sie erwägen, keine Polizei mehr zu Unterstützungseinsätzen in die Hauptstadt zu entsenden. Bayern hatte dies bereits angekündigt und auch Bundesinnenminister Seehofer erklärte, die Bundespolizei nicht mehr in der Hauptstadt einzusetzen. Er könne die Bundespolizisten nicht einer Situation aussetzen, in der sie beweisen müssten, dass sie niemanden diskriminiert hätten, sagte Seehofer.