Die Bundespolizei wird bis auf weiteres nicht mehr zu Einsätzen nach Berlin geschickt.

Dies kündigte Bundesinnenminister Seehofer nach einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses an. Er begründete die Entscheidung mit dem umstrittenen Berliner Anti-Diskriminierungsgesetz. Er könne die Bundespolizisten nicht einer Situation aussetzen, in der sie beweisen müssten, dass sie niemanden diskriminiert hätten, sagte der CSU-Politiker.



Das Gesetz der Berliner Landesregierung aus SPD, Linken und Grünen war Anfang des Monats vom Abgeordnetenhaus beschlossen worden. Es soll Menschen in dem Bundesland vor Diskriminierung etwa wegen ihrer Hautfarbe oder Herkunft durch Behörden schützen. Klagen zum Beispiel gegen Polizisten werden erleichtert. Das Gesetz steht vor allem bei den unionsgeführten Bundesländern in der Kritik. Auch sie erwägen, keine Polizei mehr zu Unterstützungseinsätzen in die Hauptstadt zu entsenden.