Der Streit um den Export von Brennelementen aus Deutschland in das belgische Atomkraftwerk Doel geht in die nächste Runde.

Ein Atomkraftgegner aus Aachen hat beim Verwaltungsgericht Frankfurt am Main Klage eingereicht. Er habe das stellvertretend für Anti-Atomkraft-Initiativen aus Aachen, Lingen, Bonn und Münster sowie die Ärzteorganisation IPPNW und das Umweltinstitut München getan, hieß es in einer Mitteilung. Die Klage richtet sich gegen das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Die in Eschborn ansässige Behörde hatte den Export aus Lingen genehmigt und später einen Widerspruch zurückgewiesen.



Erstmals müsse sich nun ein bundesdeutsches Gericht mit der Sicherheit von Atomkraftwerken im grenznahen Ausland auseinandersetzen, hieß es weiter in der Mitteilung.

Breite Ablehnung der Atomexporte

SPD, Grüne, Linke, aber auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet (CDU) hatten sich gegen weitere Lieferungen von Brennelementen ins benachbarte Belgien ausgesprochen. Sie halten die Kernkraftwerke Doel bei Antwerpen und Tihange nahe Lüttich für unsicher. Im Juli 2019 hatte der Europäische Gerichtshof überdies festgestellt, dass die zur Laufzeitverlängerung von Doel erforderliche grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erfolgt sei.

Koalitionsvertrag und Kontroverse zweier Ministerien

Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD betont, sie wollten verhindern, "dass Kernbrennstoffe aus deutscher Produktion in Anlagen im Ausland, deren Sicherheit aus deutscher Sicht zweifelhaft ist, zum Einsatz kommen." Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hat dementsprechend den Entwurf für ein Gesetz vorgelegt, dass Lieferungen an Atomkraftwerke untersagt, die näher als 150 Kilometer an der deutschen Grenze liegen und älter als 30 Jahre sind. Nach einem Bericht der "tageszeitung" sperrt sich das Wirtschaftsministerium bisher gegen das Gesetzgebungsvorhaben. Wohl deshalb begrüßte das Umweltministerium die nun angekündigte Klage. Ein Sprecher erklärte, man setze auf eine verbindliche Klärung der Rechtslage durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit.