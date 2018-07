"Wie wir während Ihres Besuchs im April besprochen haben, wächst in den Vereinigten Staaten der Frustration darüber, dass einige Verbündete die Ausgaben nicht wie versprochen erhöht haben" – so zitiert die New York Times aus einem Schreiben von US-Präsident Donald Trump an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Deutschland müsse endlich bei den Verteidigungsausgaben das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel erfüllen, das war von Anfang an ein wichtiges außenpolitisches Thema für Trump.

Doch in Berlin ringen Union und SPD noch um deutlich kleinere Schritte.

Gesprächsgäste:

Michael Leutert , MdB, Die Linke, Mitglied im Haushaltsausschuss, Mitberichterstatter für den Verteidigungsetat

, MdB, Die Linke, Mitglied im Haushaltsausschuss, Mitberichterstatter für den Verteidigungsetat Marie-Agnes Strack-Zimmermann , MdB, stellvertretende FDP-Vorsitzende, Mitglied im Verteidigungsausschuss

, MdB, stellvertretende FDP-Vorsitzende, Mitglied im Verteidigungsausschuss Johann Wadephul, MdB, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Telefon: 00800 – 4464 4464 (europaweit kostenfrei) E-Mail: kontrovers@deutschlandfunk.de