Der russische Botschafter in den USA ist zu Konsultationen in Moskau eingetroffen.

Vor seinem Abflug in New York sagte er der Nachrichtenagentur Tass, er werde "so lange wie nötig" in Moskau bleiben. Russland hatte seinen Botschafter in Washington zum ersten Mal seit 1998 zurückbeordert. Zuvor hatte US-Präsident Biden in einem Interview erklärt, er halte den russischen Staatschef Putin für einen Mörder.



Außerdem drohte Biden, Putin werde für mutmaßliche Versuche Russlands, die US-Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr zu beeinflussen, - Zitat - "einen Preis bezahlen". Die Äußerungen des US-Präsidenten hatten die größte Krise im Verhältnis zwischen Moskau und Washington seit Jahren ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.