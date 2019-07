Im Streit mit der Türkei über die Erdgas-Suche vor Zypern haben die Außenminister der EU Strafmaßnahmen gegen Ankara beschlossen.

Unter anderem sollen EU-Gelder für das Land gekürzt und die Verhandlungen über ein Luftverkehrsabkommen beendet werden. Das geht aus einer in Brüssel verabschiedeten Erklärung hervor. Der deutsche Europastaatsminister Roth sagte, die Provokationen der Türkei seien für die EU inakzeptabel. Man stehe in diesem Punkt auf der Seite Zyperns.



Die Türkei will das Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer vor der zyprischen Küste erschließen. Die EU und ihr Mitgliedstaat Zypern betrachten diese Zone aber als ihr Einflussgebiet.