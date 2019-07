US-Präsident Donald Trump verschärft im Streit um geleakte Einschätzungen des britischen Botschafters seine Kritik an London: Premierministerin May habe beim Brexit nur "Chaos" verursacht und mit dem Botschafter wolle man nichts mehr zu tun haben.

Die britische Zeitung "Mail on Sunday" hatte geheime Briefings abgedruckt, in denen der britische Botschafter in den USA, Kim Darroch, Trumps Regierung als "einzigartig dysfunktional" bezeichnet haben. Er hege Zweifel, ob das Weiße Haus "jemals kompetent wirken" werde. Mit Trump könne man sich nur verständigen, indem man sich mit einfachen Worten ausdrücke. Daraufhin reagierte Trump prompt: Kim Darroch sei in den USA "nicht beliebt" und genieße kein Ansehen, schrieb er bei Twitter. Seine Regierung werde sich nicht mehr mit ihm befassen.

Trump: May hat bei Brexit "Chaos angerichtet"

Offenbar verärgert darüber, dass sich May nicht von ihrem Botschafter distanzierte, teilte der US-Präsident zugleich ordentlich gegen die Regierung aus:

Die scheidende Regierungschefin und ihre Mitarbeiter hätten beim Brexit "Chaos" angerichtet, schrieb Trump. "Ich habe ihr gesagt, wie es getan werden sollte, aber sie hat sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen."



Die "gute Nachricht für das wunderbare Vereinigte Königreich" sei, dass das Land "bald einen neuen Premierminister" haben werde, schrieb Trump weiter. Den Staatsbesuch im Vereinigten Königreich habe er im vergangenen Monat zwar sehr genossen, am meisten habe ihn dabei jedoch die Queen beeindruckt.



May hatte laut einem Sprecher erklärt, Kim Darroch habe weiterhin die volle Unterstützung der Premierministerin. Die Aufgabe von Botschaftern sei, ehrliche und ungeschminkte Einschätzungen zu geben, selbst wenn diese nicht unbedingt die Ansicht der Regierung widerspiegelten.

Untersuchung eingeleitet

In Großbritannien wird nun untersucht, wie die nur für Minister und Beamte bestimmten vertraulichen Notizen veröffentlicht werden konnten. Außenminister Jeremy Hunt warnte vor "sehr ernsten Konsequenzen", wenn herausgefunden werde, wer verantwortlich gewesen sei.



Robin Renwick, der in den 1990er Jahren Londons Botschafter in Washington war, bezeichnete Darrochs Position nun als "unhaltbar". Dieser habe zwar nichts falsch gemacht, aber die Enthüllung erfordere jetzt eine Reaktion. Er könne nur an anderer Stelle weiter eingesetzt werden, sagte Renwick der BBC.



Der internationale Handelsminister Liam Fox verurteilte die Enthüllung als "bösartig". Er sollte Trumps Tochter Ivanka am Montag in Washington treffen. Er werde sich für den herben Fehltritt entschuldigen, sagte Fox der BBC.