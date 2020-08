Inmitten des Streits um die US-Briefwahlen ruft die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück.

Sie sollen über ein Gesetz entscheiden, dass die Post daran hindert, ihre Dienstleistungen zu ändern. US-Präsident Trump befürchtet, dass Briefwahlen ihn eine zweite Amtszeit kosten. Vergangene Woche blockierte hatte er Mittel in Höhe

von 25 Milliarden Dollar für die Post blockiert. Das Geld sollte dazu dienen, die erwartete Zunahme an Briefen in Zeiten der Pandemie zu bewältigen. Am 3. November findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt.