US-Präsident Trump hat den Leiter der Post, DeJoy, gegen Kritik an dessen Sparpolitik verteidigt.

Er wolle eine funktionierende Post, die aber nicht jedes Jahr Milliardenverluste einfahre, sagte Trump in Washington. Er wies zudem Vorwürfe zurück, persönlich darum gebeten zu haben, Postzustellungen zu verlangsamen. Ferner erneuerte Trump seine Kritik an der allgemeinen Briefwahl.



DeJoy hatte Sparmaßnahmen bei der Post angekündigt und erklärt, es gebe keine Garantie dafür, dass per Brief abgegebene Stimmen für die Präsidentenwahl rechtzeitig ankämen. Das hatte landesweit für Empörung gesorgt. Die Sprecherin des Repräsententantenhauses, Pelosi, rief deshalb die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück. Sie sollen am Samstag über ein Gesetz zur Finanzierung der Post beraten, um die allgemeine Briefwahl sicherzustellen. Wegen der Corona-Pandemie rechnen die meisten Bundesstaaten damit, dass die Zahl der Briefwähler deutlich zunehmen wird.