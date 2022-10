Containerschiff bei der Einfahrt in den Hamburger Hafen. (imago)

Die Sorge sei, dass China durch die Kooperation Zugriff auf eine wichtige Infrastruktur Deutschlands bekäme, hieß es. Hintergrund ist eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco über eine 35-Prozent-Beteiligung der Chinesen am Hamburger HHLA-Terminal Tollerort (CTT).

Kanzleramt drängt auf Entscheidung

Das Kanzleramt drängt der Recherche zufolge darauf, dass der Einstieg zustande kommen soll. Es habe die Fachressorts beauftragt, nach einem Kompromiss zu suchen, damit das Geschäft genehmigt werden könne. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher - SPD - hält an dem geplanten Einstieg des chinesischen Terminalbetreibers Cosco im Hafen der Hansestadt fest.Er teile die Befürchtungen nicht, dass China durch eine Minderheitsbeteiligung Zugriff auf die kritische Infrastruktur erhalten könne, teilte Senatssprecher Schweitzer mit. Tschentscher hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, Grund und Boden im Hamburger Hafen blieben vollständig in öffentlicher Hand.

Neuer Streit in der Ampelkoalition

Das Vorhaben hat in der Berliner Ampelkoalition neuen Streit ausgelöst. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, der Grünen-Politiker Hofreiter, sagte t-online, die Fehler, die im Umgang mit Russland gemacht worden seien, dürften sich nicht wiederholen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sprach von knallharten Machtinteressen Chinas. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Union.

China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner im drittgrößten europäischen Seehafen. Der Cosco-Konzern, der auch eine der weltweit größten Containerreedereien betreibt, lässt seine Schiffe seit Jahrzehnten am CTT festmachen. CTT mit vier Liegeplätzen und 14 Containerbrücken ist eines von drei Containerterminals, die die HHLA im Hamburger Hafen betreibt. Cosco will im Gegenzug zum Einstieg dort seine Ladungsströme in der Hansestadt konzentrieren, CTT soll zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa werden.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.