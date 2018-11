In den USA werfen Video-Experten dem Weißen Haus vor, ein manipuliertes Video verwendet zu haben, um Vorwürfe gegen einen kritischen Journalisten zu erhärten.

Der Clip wurde über eine Twitter-Nachricht des Weißen Hauses verbreitet, in der begründet wird, warum dem CNN-Reporter Acosta die Presse-Akkreditierung entzogen wurde. Zu sehen ist darin, wie Acosta einer Mitarbeiterin des Weißen Hauses den Arm wegdrückt, die ihm das Mikrofon entziehen will. In der ursprünglichen Aufnahme berührt seine Hand nur leicht ihren Arm. Auf den vom Weißen Haus verbreiteten Bildern wirkt die Bewegung beschleunigt und aggressiver, wie ein Vergleich beider Versionen zeigt.



Nach amerikanischen Medienberichten haben unabhängige Video-Experten die Sequenz untersucht und kommen zu dem Schluss, dass die Änderung absichtlich vorgenommen wurde. Zudem sei eine Entschuldigung Acostas gegenüber der Mitarbeiterin entfernt worden.



Die Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Fotojournalisten warnte vor Manipulationen dieser Art. Sie seien unethisch und gefährlich, sagte ihr Sprecher der "Washington Post".



Das Video stammt von einer Pressekonferenz, auf der es zu einem Eklat gekommen war. Acosta wurde von US-Präsident Trump als "schrecklicher Mensch" und "Feind des Volkes" beschimpft. Der CNN-Mann hatte zuvor auf einer Frage beharrt, obwohl Trump ihm das Wort entzogen hatte.