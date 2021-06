Im Streit um den Umgang mit angeblich unzureichend geprüften Corona-Schutzmasken hat die Linke eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt.

Statt in der Krise Sicherheit zu geben, veranstalte die Koalition ein unwürdiges Theater, sagte Fraktionsgeschäftsführer Korte der Deutschen Presse-Agentur. Es stünden mehrere Vorwürfe im Raum, von der Abwertung benachteiligter Bevölkerungsgruppen bis hin zur Verschwendung von Steuergeldern in Milliardenhöhe. Die Aktuelle Stunde könnte an diesem Mittwoch stattfinden.



In der Kritik steht vor allem Bundesgesundheitsminister Spahn. Aus der SPD gibt es Rücktrittforderungen. Hintergrund ist ein "Spiegel"-Bericht über angeblich minderwertige, in China bestellte Corona-Masken. Diese sollten nach Plänen des Gesundheitsministeriums an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen. Nach Intervention des Arbeitsministeriums sei davon Abstand genommen worden, heißt es. Das Gesundheitsressort betonte, dass die Masken nach einem für die Pandemie entwickelten Verfahren überprüft worden seien und Zwecke des Infektionsschutzes erfüllten.



Mehr dazu lesen Sie hier.

